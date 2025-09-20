Présentation des Viaducs, patrimoine remarquable Mairie Louroux-de-Bouble

Présentation des Viaducs, patrimoine remarquable Mairie Louroux-de-Bouble samedi 20 septembre 2025.

Présentation des Viaducs, patrimoine remarquable

Mairie 8 Rue des Ecoles Louroux-de-Bouble Allier

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Une présentation passionnante de ces ouvrages d’art et un moment d’échange convivial.

Mairie 8 Rue des Ecoles Louroux-de-Bouble 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A fascinating presentation of these works of art and a moment of convivial exchange.

German :

Eine spannende Präsentation dieser Kunstwerke und ein Moment des geselligen Austauschs.

Italiano :

Un’affascinante presentazione di queste opere d’arte e un’amichevole discussione.

Espanol :

Una presentación fascinante de estas obras de arte y un debate amistoso.

