Présentation des Viaducs, patrimoine remarquable Mairie Louroux-de-Bouble

Présentation des Viaducs, patrimoine remarquable
samedi 20 septembre 2025.
Présentation des Viaducs, patrimoine remarquable
Mairie 8 Rue des Ecoles Louroux-de-Bouble Allier
Date et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Une présentation passionnante de ces ouvrages d’art et un moment d’échange convivial.
Mairie 8 Rue des Ecoles Louroux-de-Bouble 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
A fascinating presentation of these works of art and a moment of convivial exchange.
German :
Eine spannende Präsentation dieser Kunstwerke und ein Moment des geselligen Austauschs.
Italiano :
Un’affascinante presentazione di queste opere d’arte e un’amichevole discussione.
Espanol :
Una presentación fascinante de estas obras de arte y un debate amistoso.
