Présentation des vins – Scherwiller, 11 juillet 2025 18:30, Scherwiller.

Présentation des vins Place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-11 18:30:00

Présentation et dégustation des productions viticoles de la commune en compagnie de la Confrérie des Rieslinger

La Confrérie des Rieslinger invite les habitants et les touristes en villégiature à se rencontrer pour découvrir les vins d’Alsace offerts par les viticulteurs locaux.

Lors de son chapitre de la vigne féconde, elle intronisera de nouveaux ambassadeurs.

Animations et petite restauration sur place.

Place de la Libération

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 47 27 55 pascalruhlmann@yahoo.fr

English :

Presentation and tasting of the wine productions of the commune in company of the Confrérie des Rieslinger

German :

Vorstellung und Verkostung der Weinproduktionen der Gemeinde in Begleitung der Rieslinger-Bruderschaft

Italiano :

Presentazione e degustazione di vini locali con la Confraternita del Rieslinger

Espanol :

Presentación y degustación de vinos locales con la Cofradía Rieslinger

L’événement Présentation des vins Scherwiller a été mis à jour le 2025-05-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme