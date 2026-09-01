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Présentation des vitraux contemporains l’Ange à l’Église Saint-Michel Ernolsheim-lès-Saverne

dimanche 20 septembre 2026 · Ernolsheim-lès-Saverne

Présentation des vitraux contemporains l’Ange à l’Église Saint-Michel Ernolsheim-lès-Saverne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
77 rue principale
Ville
67330 Ernolsheim-lès-Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Ernolsheim-lès-Saverne

Présentation des vitraux contemporains l’Ange à l’Église Saint-Michel

77 rue principale Ernolsheim-lès-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visites commentées sur les vitraux contemporains.   .

77 rue principale Ernolsheim-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 97 54 96 

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English :

L’événement Présentation des vitraux contemporains l’Ange à l’Église Saint-Michel Ernolsheim-lès-Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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