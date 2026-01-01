Présentation des vœux de l’association aux adhérents Salle polyvalente de la Mutualité Vichy

Présentation des vœux de l’association aux adhérents

Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 15:00:00

fin : 2026-01-10 19:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Comme chaque année, à l’occasion de la nouvelle année le Comité de quartier Champ Capelet présente ses vœux aux adhérents, salle polyvalente de la Mutualité à 15H, samedi 10 janvier 2026.

.

Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As it does every year, the Comité de quartier Champ Capelet presents its New Year’s greetings to members in the Salle polyvalente de la Mutualité at 3pm on Saturday, January 10, 2026.

L’événement Présentation des vœux de l’association aux adhérents Vichy a été mis à jour le 2026-01-03 par Vichy Destinations