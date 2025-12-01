Présentation d’ouvrage Crépy-en-Valois

Présentation d’ouvrage

17 Rue Jeanne d’Arc Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La SHAV propose une rencontre avec l’historien Fabien Lostec.

Auteur du très remarqué Condamnées à mort. L’épuration des femmes collaboratrices (1944-1951) , Fabien Lostec est docteur en histoire contemporaine et chercheur à l’Université de Rennes.

Il était déjà venu à Crépy-en-Valois dans le cadre des conférences de la SHAV en juin 2015.

Nous sommes donc ravis de le retrouver pour la présentation de son livre qui a obtenu le Prix Valérien 2024 dans la catégorie Enquête

✍️ Une séance de dédicace est prévue à l’issue de sa présentation.

Samedi 13 décembre

14h30

Entrée libre et gratuite.

17 Rue Jeanne d’Arc Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

SHAV invites you to a meeting with historian Fabien Lostec.

Author of the acclaimed Condamnées à mort. L?épuration des femmes collaboratrices (1944-1951) , Fabien Lostec holds a doctorate in contemporary history and is a researcher at the University of Rennes.

He had already come to Crépy-en-Valois as part of the SHAV conferences in June 2015.

We are delighted to welcome him back for the presentation of his book, which was awarded the Prix Valérien 2024 in the Investigation category

?? A book signing will follow the presentation.

? Saturday December 13th

? 14h30

Free admission.

