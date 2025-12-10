Présentation d’ouvrage La collection Gramont, de Vallière à Bayonne Musée basque Bayonne

Présentation d’ouvrage La collection Gramont, de Vallière à Bayonne

Musée basque 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Présentation de son dernier livre par Olivier Ribeton.

Ouvrage paru aux Editions Cairn.

Sur inscription. .

Musée basque 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr

