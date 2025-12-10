Présentation d’ouvrage La collection Gramont, de Vallière à Bayonne Musée basque Bayonne
Présentation d’ouvrage La collection Gramont, de Vallière à Bayonne Musée basque Bayonne samedi 13 décembre 2025.
Présentation d’ouvrage La collection Gramont, de Vallière à Bayonne
Musée basque 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Présentation de son dernier livre par Olivier Ribeton.
Ouvrage paru aux Editions Cairn.
Sur inscription. .
Musée basque 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr
English : Présentation d’ouvrage La collection Gramont, de Vallière à Bayonne
L’événement Présentation d’ouvrage La collection Gramont, de Vallière à Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Bayonne