Présentation d’ouvrage Plumes de sciences

17 Rue Jeanne d’Arc Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

La Société d’Histoire et d’Archéologie du Valois fera son assemblée générale annuelle et proposera une présentation de l’ouvrage Plumes de Sciences par Cécile Maillard-Pétigny, directrice du service culturel et patrimoniale de la Ville de Crépy-en-Valois, .

️ Samedi 24 janvier

de 14h à 17h

à l’Hôtel d’Orléans

La Société d’Histoire et d’Archéologie du Valois fera son assemblée générale annuelle et proposera une présentation de l’ouvrage Plumes de Sciences par Cécile Maillard-Pétigny, directrice du service culturel et patrimoniale de la Ville de Crépy-en-Valois, .

️ Samedi 24 janvier

de 14h à 17h

à l’Hôtel d’Orléans .

17 Rue Jeanne d’Arc Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Société d?Histoire et d?Archéologie du Valois will hold its annual general meeting and present the book Plumes de Sciences by Cécile Maillard-Pétigny, director of the cultural and heritage department of the town of Crépy-en-Valois.

?? Saturday January 24th

? 2pm to 5pm

? at Hôtel d?Orléans

L’événement Présentation d’ouvrage Plumes de sciences Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme du Pays de Valois