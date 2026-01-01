Présentation d’ouvrage Plumes de sciences Crépy-en-Valois
Présentation d’ouvrage Plumes de sciences Crépy-en-Valois samedi 24 janvier 2026.
Présentation d’ouvrage Plumes de sciences
17 Rue Jeanne d’Arc Crépy-en-Valois Oise
La Société d’Histoire et d’Archéologie du Valois fera son assemblée générale annuelle et proposera une présentation de l’ouvrage Plumes de Sciences par Cécile Maillard-Pétigny, directrice du service culturel et patrimoniale de la Ville de Crépy-en-Valois, .
️ Samedi 24 janvier
de 14h à 17h
à l’Hôtel d’Orléans
17 Rue Jeanne d’Arc Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
English :
The Société d?Histoire et d?Archéologie du Valois will hold its annual general meeting and present the book Plumes de Sciences by Cécile Maillard-Pétigny, director of the cultural and heritage department of the town of Crépy-en-Valois.
?? Saturday January 24th
? 2pm to 5pm
? at Hôtel d?Orléans
