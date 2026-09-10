Présentation d’ouvrage sur le patrimoine habité: Vil an nou bèl!, Bibliothèque Municipale Impasse Rose Aimée DOROCANT 97111 MORNE A L’EAU, Morne-à-l’Eau
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Municipale Impasse Rose Aimée DOROCANT 97111 MORNE A L'EAU · Morne-à-l'Eau
Informations pratiques
Présentation d’ouvrage sur le patrimoine habité: Vil an nou bèl! Vendredi 18 septembre, 19h30 Bibliothèque Municipale Impasse Rose Aimée DOROCANT 97111 MORNE A L’EAU Guadeloupe
60 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T01:30:00+02:00 – 2026-09-19T03:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T01:30:00+02:00 – 2026-09-19T03:30:00+02:00
Présentation avec projection de l’ouvrage intitulé Vil an nou bèl!
Coeur de Grippon, Morne-à-l’Eau du quartier à l’écoquartier sous la direction de Willy Cornélie, Jean-Emmanuel Diebold, Sophie Paviol.
Présentation-Projection-Echanges-Dédicace
Bibliothèque Municipale Impasse Rose Aimée DOROCANT 97111 MORNE A L’EAU Impasse Rose Aimée DOROCANT 97111 Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe +0590243539 Dans l’attente de la construction de la médiathèque tiers lieu à deux pas de la mairie, la bibliothèque municipale est perchée sur le morne Bébian et offre en plein centre ville un accès à jardin qui permet la lecture et le travail personnel en toute quietude. Bus Direction de Le Moule: arrêt Eglise Saint André
Bus en provenance de Le Moule , Anse Bertrand, Port-Louis, Petit Canal: arrêt Place Gerty ARCHIMEDE
Présentation avec projection de l’ouvrage intitulé Vil an nou bèl!
©Editions Nèg Mawon
À voir aussi à Morne-à-l'Eau (Guadeloupe)
- Visite guidée de « lakou Dino » à Morne-à-l’eau, Rue du Débarcadère 97111 MORNE-A-L’EAU, Morne-à-l’Eau 19 septembre 2026
- Découverte d’une maison des années 50, découverte d’une maison des années 50, Morne-à-l’Eau 19 septembre 2026
- Découverte d’une Maison Créole, Maison Créole, Morne-à-l’Eau 19 septembre 2026
- Déambulation littéraire dans l’écoquartier Cœur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl!, Place Gerty Archimède de Morne à l’Eau, Morne-à-l’Eau 20 septembre 2026
- Jam Cuir – L’Art de la Cordonnerie et de la Maroquinerie, 25 rue du cimetière, Morne-à-l’Eau 20 septembre 2026