Présentation d’ouvrage sur le patrimoine habité: Vil an nou bèl!, Bibliothèque Municipale Impasse Rose Aimée DOROCANT 97111 MORNE A L’EAU, Morne-à-l’Eau

Informations pratiques

Présentation d’ouvrage sur le patrimoine habité: Vil an nou bèl! Vendredi 18 septembre, 19h30 Bibliothèque Municipale Impasse Rose Aimée DOROCANT 97111 MORNE A L’EAU Guadeloupe

60 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T01:30:00+02:00 – 2026-09-19T03:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T01:30:00+02:00 – 2026-09-19T03:30:00+02:00

Présentation avec projection de l’ouvrage intitulé Vil an nou bèl!

Coeur de Grippon, Morne-à-l’Eau du quartier à l’écoquartier sous la direction de Willy Cornélie, Jean-Emmanuel Diebold, Sophie Paviol.

Présentation-Projection-Echanges-Dédicace

Bibliothèque Municipale Impasse Rose Aimée DOROCANT 97111 MORNE A L’EAU Impasse Rose Aimée DOROCANT 97111 Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe +0590243539 Dans l’attente de la construction de la médiathèque tiers lieu à deux pas de la mairie, la bibliothèque municipale est perchée sur le morne Bébian et offre en plein centre ville un accès à jardin qui permet la lecture et le travail personnel en toute quietude. Bus Direction de Le Moule: arrêt Eglise Saint André

Bus en provenance de Le Moule , Anse Bertrand, Port-Louis, Petit Canal: arrêt Place Gerty ARCHIMEDE

Présentation avec projection de l’ouvrage intitulé Vil an nou bèl!

©Editions Nèg Mawon