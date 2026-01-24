Présentation du budget participatif des Minimes et de Sainte-Catherine Centre Socio Culturel des Minimes Châtellerault
Présentation du budget participatif des Minimes et de Sainte-Catherine Centre Socio Culturel des Minimes Châtellerault jeudi 29 janvier 2026.
Présentation du budget participatif des Minimes et de Sainte-Catherine
Centre Socio Culturel des Minimes 19 Rue des Minimes – Châtellerault Vienne
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Cette réunion publique a vocation à présenter aux habitants des Minimes et de Sainte-Catherine la démarche de budget participatif qui est mise en place pour leur quartier.
Il y sera présenté cet outil de participation citoyenne, le montant de l’enveloppe allouée, le calendrier des différentes étapes …
Rendez-vous jeudi 29 janvier au Centre social des Minimes à 18h (19 rue des Minimes, 86100 Châtellerault).
Si vous souhaitez avoir davantage d’informations
05-49-23-64-13 07-85-89-59-16
[budget.participatif@ville-chatellerault.fr](mailto:budget.participatif@ville-chatellerault.fr) .
Centre Socio Culturel des Minimes 19 Rue des Minimes – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
