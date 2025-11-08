Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Présentation du CD Leurenn ar vuhez avec Ifig Castel et Anaïg Gorju Médiathèque Lannion

Présentation du CD Leurenn ar vuhez avec Ifig Castel et Anaïg Gorju Médiathèque Lannion samedi 8 novembre 2025.

Présentation du CD Leurenn ar vuhez avec Ifig Castel et Anaïg Gorju

Médiathèque 2 Rue de Kerampont Lannion Côtes-d’Armor

Les Lannionnais viennent présenter leur CD Leurenn ar Vuhez ( = La scène de la vie), édité par Dastum Bro-Dreger en 2022.

Ce CD rend hommage au répertoire, drôle ou émouvant, qu’ils n’ont pas arrêté de chanter au cours des années en fest-noz et veillées : marche, chants, danses, gwerzioù…   .

Médiathèque 2 Rue de Kerampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 99 10 

