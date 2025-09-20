Présentation du célèbre livre des « Centuries » MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Salon-de-Provence

Présentation du célèbre livre des « Centuries » MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Salon-de-Provence samedi 20 septembre 2025.

Présentation du célèbre livre des « Centuries » 20 et 21 septembre MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Bouches-du-Rhône

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

« Le livre des Centuries »

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Maison de Nostradamus propose une présentation du célèbre livre des « Centuries ». Découvrez le contexte de son écriture, ses mystères et son influence à travers les siècles.

MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Rue Nostradamus 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 56 64 31 http://www.salon-de-provence.org La maison que Nostradamus habita de 1547 à sa mort en 1566 propose un circuit muséographique sur trois étages, dix salles avec visites audio-guidées (cinq langues au choix). Au rez-de-chaussée : expositions temporaires. Labellisée Maison des illustres Centre ancien. Accès piétons. Parkings à proximité.

« Le livre des Centuries »

Office de tourisme de Salon de Provence