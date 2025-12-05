Présentation du centre l’ASFO Grasse, de l’histoire de la parfumerie et de l’industrie au Lycée Alexis de Tocqueville Lycée Alexis de Tocqueville Grasse

Présentation du centre l’ASFO Grasse, de l’histoire de la parfumerie et de l’industrie au Lycée Alexis de Tocqueville Vendredi 5 décembre, 14h30 Lycée Alexis de Tocqueville Alpes-Maritimes

Début : 2025-12-05T14:30:00 – 2025-12-05T16:00:00

Fin : 2025-12-05T14:30:00 – 2025-12-05T16:00:00

L’ASFO, organisme de formation spécialisé en chimie, parfumerie, cosmétique et agroalimentaire, interviendra au lycée Tocqueville de Grasse pour présenter l’histoire de la parfumerie et de l’industrie

Lycée Alexis de Tocqueville 22 chemin de l’orme 06130 Grasse Grasse 06130 Le Plan de Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

