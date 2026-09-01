Présentation du chantier et ateliers autour de l’ensemble rural de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries Saint-Éloy-les-Tuileries
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Éloy-les-Tuileries
Informations pratiques
Saint-Éloy-les-Tuileries
Présentation du chantier et ateliers autour de l’ensemble rural de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries
Lieu-dit La Rivière Saint-Éloy-les-Tuileries Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez dans la cour de la grange ovalaire le chantier de restauration des logis. Assistez à des démonstrations de savoir-faire traditionnels et initiez-vous, lors d’ateliers, aux techniques mises en œuvre par l’entreprise Blanchon, spécialisée dans la restauration du patrimoine et des Monuments Historiques. Maçonnerie, taille de pierre, charpente, couverture… venez à la rencontre de ces artisans passionnés qui vous feront découvrir leurs métiers, leurs gestes et leur savoir-faire. .
Lieu-dit La Rivière Saint-Éloy-les-Tuileries 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com
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L’événement Présentation du chantier et ateliers autour de l’ensemble rural de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries Saint-Éloy-les-Tuileries a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pays de Saint-Yrieix