Informations pratiques

Saint-Éloy-les-Tuileries

Présentation du chantier et ateliers autour de l’ensemble rural de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries

Lieu-dit La Rivière Saint-Éloy-les-Tuileries Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez dans la cour de la grange ovalaire le chantier de restauration des logis. Assistez à des démonstrations de savoir-faire traditionnels et initiez-vous, lors d’ateliers, aux techniques mises en œuvre par l’entreprise Blanchon, spécialisée dans la restauration du patrimoine et des Monuments Historiques. Maçonnerie, taille de pierre, charpente, couverture… venez à la rencontre de ces artisans passionnés qui vous feront découvrir leurs métiers, leurs gestes et leur savoir-faire. .

Lieu-dit La Rivière Saint-Éloy-les-Tuileries 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com

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English : Présentation du chantier et ateliers autour de l’ensemble rural de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries

L’événement Présentation du chantier et ateliers autour de l’ensemble rural de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries Saint-Éloy-les-Tuileries a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pays de Saint-Yrieix