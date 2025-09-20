Présentation du chantier Porte Saint-Malo Dinan

Présentation du chantier Porte Saint-Malo Dinan samedi 20 septembre 2025.

Présentation du chantier Samedi 20 septembre, 10h00 Porte Saint-Malo Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez rencontrer l’entreprise Lefèvre Centre Ouest, actuellement à l’oeuvre à la restauration des remparts de Dinan : présentation de l’entreprise.

Porte Saint-Malo Rue Saint-Malo, 22100, Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne A l’angle de la Rue Saint-Malo et des Grands-Fossés

Journées européennes du patrimoine 2025

@LefevreCentreOuest