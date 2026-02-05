Présentation du char de Logonna-Daoulas rue Ar Mor Logonna-Daoulas
Présentation du char de Logonna-Daoulas rue Ar Mor Logonna-Daoulas samedi 28 mars 2026.
Début : 2026-03-28 16:00:00
L’Association Charnaval de Logonna-Daoulas.
Présente son char, qui participera au carnaval de Landerneau.
Au programme:
– Défilé dans le bourg (départ place du marché).
– Animations pendant et après le défilé.
– Suivi d’une soirée avec un repas animé.
– Élection de Mister et Miss Charnaval.
Repas et buvette sur place (payants). .
