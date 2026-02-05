Présentation du char de Logonna-Daoulas rue Ar Mor Logonna-Daoulas

Présentation du char de Logonna-Daoulas rue Ar Mor Logonna-Daoulas samedi 28 mars 2026.

Présentation du char de Logonna-Daoulas

rue Ar Mor Salle Kejadenn Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-03-28 00:00:00

Date(s) :
2026-03-28

L’Association Charnaval de Logonna-Daoulas.

Présente son char, qui participera au carnaval de Landerneau.

Au programme:

– Défilé dans le bourg (départ place du marché).
– Animations pendant et après le défilé.
– Suivi d’une soirée avec un repas animé.
– Élection de Mister et Miss Charnaval.

Repas et buvette sur place (payants).   .

rue Ar Mor Salle Kejadenn Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 15 47 20 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation du char de Logonna-Daoulas

L’événement Présentation du char de Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-02-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS