Présentation du char de Logonna-Daoulas rue Ar Mor Logonna-Daoulas

Présentation du char de Logonna-Daoulas

rue Ar Mor Salle Kejadenn Logonna-Daoulas Finistère

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28 00:00:00

2026-03-28

L’Association Charnaval de Logonna-Daoulas.

Présente son char, qui participera au carnaval de Landerneau.

Au programme:

– Défilé dans le bourg (départ place du marché).

– Animations pendant et après le défilé.

– Suivi d’une soirée avec un repas animé.

– Élection de Mister et Miss Charnaval.

Repas et buvette sur place (payants). .

rue Ar Mor Salle Kejadenn Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 15 47 20 94

