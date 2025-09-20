Présentation du château de Pujol de la bergerie et de la Font d’en Caldava Site de Pujol Argelès-sur-Mer

Présentation du château de Pujol de la bergerie et de la Font d’en Caldava Site de Pujol Argelès-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Présentation du château de Pujol de la bergerie et de la Font d’en Caldava 20 et 21 septembre Site de Pujol Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Présentation de l’ancien château de Pujol

L’association Capbreu vous invite à découvrir l’ancien château de Pujol et ses abords à travers une présentation vivante et documentée.

Au fil de cette rencontre, plongez dans l’histoire de ce site médiéval, son rôle dans la vie locale et son évolution au fil des siècles. L’évocation de ses abords permettra également de comprendre l’importance de son implantation dans le paysage et son lien avec le village.

Site de Pujol Chemin de la Salanque, 66700 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 81 42 74 http://www.argeles-sur-mer.fr Ancien château du XIe siècle inféodé par les comtes du Roussillon à la famille vicomtale de Taxo, il a été cédé à l’abbaye cistercienne de Fontfroide (Aude) au XIIe siècle sous l’autorité de laquelle il est resté jusqu’au XVIe siècle. Il fut par la suite concédé à des particuliers. Il a été racheté par la commune d’Argelès-sur-Mer il y a quelques années. Le monument présente encore d’importants vestiges tels que la grande tour carrée qui servait, à l’origine, de donjon.

Journées européennes du patrimoine 2025