Présentation du château des Evêques Château de Monistrol Monistrol-sur-Loire

Présentation du château des Evêques Samedi 20 septembre, 15h00 Château de Monistrol Haute-Loire

Réservation obligatoire – 04 71 66 03 14

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Présentation du château des Evêques par Madeleine Moret de la Société d’Histoire et Amis du château

Ancienne résidence des Evêques du Puy , ce château construit entre le 13ème et le 18ème siècle domine majestueusement la cité de Monistrol sur Loire

Sur inscription à l’Office de tourisme Marches du Velay Rochebaron – 04 71 66 03 14

Château de Monistrol 4 bis rue du château 43120 monistrol sur loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du château des Evêques

© JC PARAYRE