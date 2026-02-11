Présentation du Crest Jazz Festival 2026 & concert de Mountain Men Cinéma Eden Crest

Présentation du Crest Jazz Festival 2026 & concert de Mountain Men

Cinéma Eden 2 Quai Berangier de la Blache Crest Drôme

2026-03-05 19:30:00

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Présentation de la programmation complète et l’affiche du 50ème Crest Jazz Festival ! Suivie du concert de Mountain Men célèbre groupe de blues/rock. Un événement organisé dans le cadre de la saison culturelle de la Ville de Crest.

Cinéma Eden 2 Quai Berangier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 51 20 57 02 contact@crestjazz.com

English :

Presentation of the complete program and poster for the 50th Crest Jazz Festival! Followed by a concert by Mountain Men, the famous blues/rock band. An event organized as part of Crest’s cultural season.

