Présentation du dernier album en solo de Ché-dric Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande samedi 20 juin 2026.

Sainte-Foy-la-Grande

Présentation du dernier album en solo de Ché-dric

Coeur de Bastide 44 rue Alsace Lorraine Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de la sortie numérique de l’album un jour une vague sur Bandcamp, Ché-dric présentera à la Petite Librairie de Sainte-Foy-La-Grande au 44 Rue Alsace Lauraine (Coeur de Bastide) la version cd de cette album. Et pour l’occasion dans cette période de fête de la musique, il chantera quelque chansons de l’album accompagné des enregistrements instrumentaux fait en studio.

RDV samedi 20 Juin à 11h!

Venez nombreux! .

Coeur de Bastide 44 rue Alsace Lorraine Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 61 21 contact@coeurdebastide.fr

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English : Présentation du dernier album en solo de Ché-dric

L’événement Présentation du dernier album en solo de Ché-dric Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Pays Foyen