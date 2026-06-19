Présentation du dernier album en solo de Ché-dric Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande
Présentation du dernier album en solo de Ché-dric Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande samedi 20 juin 2026.
Sainte-Foy-la-Grande
Présentation du dernier album en solo de Ché-dric
Coeur de Bastide 44 rue Alsace Lorraine Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dans le cadre de la sortie numérique de l’album un jour une vague sur Bandcamp, Ché-dric présentera à la Petite Librairie de Sainte-Foy-La-Grande au 44 Rue Alsace Lauraine (Coeur de Bastide) la version cd de cette album. Et pour l’occasion dans cette période de fête de la musique, il chantera quelque chansons de l’album accompagné des enregistrements instrumentaux fait en studio.
RDV samedi 20 Juin à 11h!
Venez nombreux! .
Coeur de Bastide 44 rue Alsace Lorraine Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 61 21 contact@coeurdebastide.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Présentation du dernier album en solo de Ché-dric
L’événement Présentation du dernier album en solo de Ché-dric Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Pays Foyen
À voir aussi à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde)
- Fête de la musique Rues de la Bastide Sainte-Foy-la-Grande 19 juin 2026
- Concert Djangophil en trio à l’Ébénisterie en extérieur devant la salle L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande 20 juin 2026
- Présentation du Livre Et Dieu dans tout ça de Serge HASTOM Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande 27 juin 2026
- Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande 1 juillet 2026
- Dégustations avec un vigneron à la Maison des Sainte-Foy-Côtes-de-Bordeaux Salle Paul Broca Sainte-Foy-la-Grande 4 juillet 2026