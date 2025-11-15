Présentation du dernier roman Présumé coupable de Franck David Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande

Présentation du dernier roman Présumé coupable de Franck David

Coeur de Bastide 44 rue Alsace Lorraine Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Présentation du dernier roman Présumé coupable de Franck David à Coeur de Bastide à 11h.

Présentation animée par Bernard Duteuil.

Ouvrages disponibles à la Petite Librairie de Coeur de Bastide.

Venez nombreux découvrir cet auteur! .

