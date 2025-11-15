Présentation du dernier roman Présumé coupable de Franck David Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande
Coeur de Bastide 44 rue Alsace Lorraine Sainte-Foy-la-Grande Gironde
2025-11-15
Présentation du dernier roman Présumé coupable de Franck David à Coeur de Bastide à 11h.
Présentation animée par Bernard Duteuil.
Ouvrages disponibles à la Petite Librairie de Coeur de Bastide.
Venez nombreux découvrir cet auteur! .
Coeur de Bastide 44 rue Alsace Lorraine Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 61 21 contact@coeurdebastide.fr
