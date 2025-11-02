Présentation du dictionnaire des Monts d’Arrée à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien

Présentation du dictionnaire des Monts d’Arrée à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Avec 784 pages, 568 articles, 930 illustrations et un index de 2 320 noms de personnes concernant seize communes et leurs abords, le Dictionnaire des monts d’Arrée aux éditions Skol Vreizh, est un ouvrage dont il n’existe pas d’équivalent pour un territoire rural identique.

François de Beaulieu coordinateur des 79 autrices, auteurs, artistes et photographes sera présent pour nous présenter cet ouvrage.

Entrée libre Vente du dictionnaire à l’issue de la présentation. .

Restidiou Vras Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

