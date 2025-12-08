Présentation du dispositif Numeric’Emploi : Trouvez votre emploi dans le numérique ! Agence RENNES NORD Rennes Lundi 8 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Numéric’Emploi, soutenu par Numeum et en partenariat avec France Travail, vous propose un parcours gratuit et sur mesure pour vous accompagner et vous connecter aux entreprises. Numeric’Emploi est un parcours 100 % personnalisé pour : Bénéficier d’un entretien conseil avec un professionnel du secteur Être accompagné dans un parcours individualisé pour maximiser ses chances d’être recruté Être mis en relation directe avec des entreprises qui recrutent (jobdatings, immersions, simulations d’entret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-08T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-08T12:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/542193

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine