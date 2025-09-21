Présentation du dolmen de Monval Domaine de Monval Pornic

Présentation du dolmen de Monval Dimanche 21 septembre, 15h00 Domaine de Monval Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Jean-Marc Large, archéologue spécialisé en préhistoire, vous présentera le dolmen de Monval et évoquera le mégalithisme local.

Domaine de Monval 28 rue René Guy Cadou, Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire Rdv devant la salle Stella Maris

Journées européennes du patrimoine 2025

©Jean-Marc Large