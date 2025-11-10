Présentation du fonds Jouclard Dessins d’enfants en temps de guerre Musée national de l’Éducation Rouen

Présentation du fonds Jouclard Dessins d’enfants en temps de guerre

En avril 2025, des dessins et écrits d’enfants en temps de guerre en Europe (1915-1950) ont été inscrits au registre Mémoire du monde de l’Unesco. Ils proviennent de 17 institutions de 8 pays d’Europe et du Canada. Parmi eux, 297 dessins des collections du Munaé réalisés par des jeunes filles de 14 à 16 ans fréquentant le cours complémentaire. Leur professeure, Adrienne Jouclard, était également artiste peintre. Après une conférence sur l’inscription au registre Mémoire du monde , une visite des réserves permettra de découvrir quelques dessins du fonds Jouclard.

Présentation par Kristell Gilbert, documentaliste au Munaé et porteuse du dossier de candidature à l’Unesco. .

