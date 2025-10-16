Présentation du futur plan de gestation et Conférence « Forêt et changement climatique » Salle polyvalente Jacques Anquetil Incheville

Présentation du futur plan de gestation et Conférence « Forêt et changement climatique » Salle polyvalente Jacques Anquetil Incheville jeudi 16 octobre 2025.

Présentation du futur plan de gestation et Conférence « Forêt et changement climatique »

Salle polyvalente Jacques Anquetil 1 Rue Pasteur Incheville Seine-Maritime

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

– Présentation du futur plan de gestion de la forêt indivise d’Eu.

– Conférence forêt et changement climatique

Ces réunions publiques dédiées à la gestion de la forêt d’Eu, seront suivies d’une conférence sur le thème de la forêt dans le contexte de changement climatique rappels sur le changement climatique, les différents scénarii d’évolution du climat et ses conséquences sur la forêt, son adaptation nécessaire, son rôle dans l’atténuation du réchauffement climatique etc… .

Salle polyvalente Jacques Anquetil 1 Rue Pasteur Incheville 76117 Seine-Maritime Normandie

