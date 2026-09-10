Présentation du grand orgue Merklin, Eglise de la Rédemption, Lyon

Informations pratiques

Présentation du grand orgue Merklin 19 et 20 septembre Eglise de la Rédemption Rhône

50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’association des Amis des Orgues de la Rédemption (AAOR) expliquera la spécificité de cet orgue hors norme, et pourquoi il doit impérativement être restauré.

Présentation musicale de l’orgue Desmottes.

Eglise de la Rédemption place Puvis de Chavannes, 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

L’association des Amis des Orgues de la Rédemption (AAOR) expliquera la spécificité de cet orgue hors norme, et pourquoi il doit impérativement être restauré.

©AdrienDagois