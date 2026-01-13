Présentation du livre Carte de séjour Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans
Présentation du livre Carte de séjour Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans mercredi 4 février 2026.
Présentation du livre Carte de séjour
Rue du tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 18:00:00
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Présentation de l’ouvrage Carte de séjour par son auteur Philippe Hanus.
Dans le cadre du vernissage de l’exposition Music Migrations autour d’un verre de l’amitié.
.
Rue du tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Presentation of the book Carte de séjour by its author Philippe Hanus.
As part of the opening of the Music Migrations exhibition, with a welcome drink.
L’événement Présentation du livre Carte de séjour Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme