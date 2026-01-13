Présentation du livre Carte de séjour Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans

Présentation du livre Carte de séjour

Rue du tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 18:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Présentation de l’ouvrage Carte de séjour par son auteur Philippe Hanus.

Dans le cadre du vernissage de l’exposition Music Migrations autour d’un verre de l’amitié.

Rue du tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org

English :

Presentation of the book Carte de séjour by its author Philippe Hanus.

As part of the opening of the Music Migrations exhibition, with a welcome drink.

