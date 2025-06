Présentation du livre de Laëty Médiathèque de Pradines Pradines 28 juin 2025 10:00

Lot

Présentation du livre de Laëty Médiathèque de Pradines Allée François Mitterrand Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 12:00:00

Date(s) :

2025-06-28

En partenariat avec Et si on signait ? LSF 46 et la Médiathèque de Pradines

Laëty, Sur les routes du Chansigne, retrace plus de 20 ans de rencontres, de recherche, de création et de partage autour du chansigne.

Dans ce récit de voyage, Laëty vous invite à plonger au cœur d’un monde où la musique s’harmonise joyeusement avec la Langue des Signes.

Présentation du livre bilingue :

Audio

Écrit

Langue des Signes

Suivie d’un échange et d’une dédicace .

Médiathèque de Pradines Allée François Mitterrand

Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23

English :

In partnership with Et si on signait? LSF 46 and the Médiathèque de Pradines

Laëty, Sur les routes du Chansigne, retraces more than 20 years of encounters, research, creation and sharing around the chansigne.

In this travelogue, Laëty invites you to plunge into the heart of a world where music joyfully harmonizes with Sign Language.

German :

In Partnerschaft mit Et si on signait?? LSF 46 und der Mediathek von Pradines

Laëty, Sur les routes du Chansigne, zeichnet mehr als 20 Jahre Begegnungen, Forschung, Kreation und Austausch rund um das Chansigne nach.

In diesem Reisebericht lädt Laëty Sie ein, in eine Welt einzutauchen, in der Musik und Gebärdensprache freudig miteinander harmonieren.

Italiano :

In collaborazione con Et si on signait? LSF 46 e la Médiathèque de Pradines

Laëty, Sur les routes du Chansigne, ripercorre oltre 20 anni di incontri, ricerche, creazioni e condivisioni intorno alla Chansigne.

In questo diario di viaggio, Laëty invita a immergersi nel cuore di un mondo in cui la musica si armonizza felicemente con la Lingua dei Segni.

Espanol :

En colaboración con Et si on signait? LSF 46 y Mediateca Pradines

Laëty, Sur les routes du Chansigne, recorre más de 20 años de encuentros, investigación, creación y puesta en común en torno a la chansigne.

En este cuaderno de viaje, Laëty le invita a sumergirse en el corazón de un mundo en el que la música armoniza felizmente con la lengua de signos.

L’événement Présentation du livre de Laëty Pradines a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Cahors Vallée du Lot