Présentation du livre de recettes À la table des hoerdtois Hœrdt

Présentation du livre À la table des hoerdtois, un ouvrage qui réunit 37 recettes authentiques transmises par les grand-mères du village, des crêpes aux asperges aux beignets de carnaval. Une invitation irrésistible à redécouvrir les saveurs d’antan et à plonger dans un patrimoine culinaire précieux.

Troisième ouvrage publié par les Éditions de l’Asperge, À la table des hoerdtois est un livre regroupant 37 recettes.

Nos grand-mères sont toutes connues pour partager leur savoir-faire culinaire en famille.

Les secrets de préparation de crêpes aux asperges, de harengs marinés ou de beignets de carnaval sont des trésors à transmettre au fil des générations. Des recettes traditionnelles hoerdtoises, écrites à la main, font remonter les douces saveurs de notre enfance.

Introducing the book À la table des hoerdtois, a collection of 37 authentic recipes handed down by village grandmothers, from asparagus pancakes to carnival doughnuts. An irresistible invitation to rediscover the flavors of yesteryear and delve into a precious culinary heritage.

