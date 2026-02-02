Présentation du livre des murmures aux éclats Barcus

Présentation du livre des murmures aux éclats

Chez Pitxe Barcus Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Présentation du livre écrit par Caroline Herrera Chez Pitxe à Barcus.

Il s’agit d’un recueil de témoignages de femmes habitant en Soule à l’initiative de Caroline Herrera en lien avec le Collectif Souletin. Les autrices souhaitent lutter contre l’isolement social, tout en valorisant la parole des femmes vivant sur le territoire. L’ouvrage sera en vente sur place. .

Chez Pitxe Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

