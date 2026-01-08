Présentation du livre Gernikako Batailoia Médiathèque Ascain

Présentation du livre Gernikako Batailoia

Médiathèque 34 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Frank Dolosor sera à Ascain pour présenter son livre Le Bataillon de Gernika .

Dans ce livre, l’auteur retrace l’histoire du Bataillon de Gernika, une unité composée de volontaires basques qui, pendant la guerre civile espagnole, ont pris part à la défense de la République en 1937. Frank Dolosor plonge le lecteur dans le contexte et les expériences des personnes de cette époque.

Une rencontre autour de l’histoire et de la mémoire, ouverte à toutes et tous. La présentation se fera en basque. .

