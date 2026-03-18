Présentation du livre, Histoire(s) du limousin faire date Salle des Fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Présentation du livre, Histoire(s) du limousin faire date

Salle des Fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Présentation du livre Histoire(s) du limousin faire date avec 3 intervenants pour Rencontres de Historiens du Limousin, Mme Catherine Faure, Mr Jean-François Boyer et Mr Luc Ferran.

Une Histoire mais des histoires… L’ouvrage Histoire(s) du Limousin. Faire date remet en lumière les faits marquants en Limousin, de la Préhistoire à nos jours. Cet ouvrage complet retrace les dates importantes qui jalonnent la mémoire du Limousin, replaçant pleinement cette région et ses habitants au cœur des mutations et des soubresauts de l’Histoire, non seulement au niveau régional, mais aussi national, européen et parfois mondial. .

Salle des Fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 80 16 60 cssl.st.leonard@orange.fr

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English : Présentation du livre, Histoire(s) du limousin faire date

L’événement Présentation du livre, Histoire(s) du limousin faire date Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-03-15 par OT de Noblat