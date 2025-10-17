Présentation du livre « Jules, simplement Jules » Maison du Ronceray Rennes

Présentation du livre « Jules, simplement Jules » Maison du Ronceray Rennes Vendredi 17 octobre, 18h30 entrée libre

Rencontre avec l’autrice Murielle Dilhuit Ouahi à l’occasion de la sortie de son premier roman.

02 99 53 12 83

Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine