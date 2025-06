Présentation du livre « La vallée du Viaur » de Max ASSIE et Patrice GENIEZ – Naucelle 20 juin 2025 07:00

Aveyron

Présentation du livre « La vallée du Viaur » de Max ASSIE et Patrice GENIEZ 16 rue de la Capelotte Naucelle Aveyron

Venez découvrir un livre sur faune et la flore de notre territoire !

Présentation du livre « La vallée du Viaur » suivie d’une conférence débat et d’une séance de dédicaces ! .

16 rue de la Capelotte

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 82 90

English :

Come and discover a book on the flora and fauna of our region!

German :

Entdecken Sie ein Buch über die Fauna und Flora unserer Region!

Italiano :

Venite a scoprire un libro sulla flora e la fauna della nostra regione!

Espanol :

Venga a descubrir un libro sobre la flora y la fauna de nuestra región

