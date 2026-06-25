Présentation du livre La vie est belle quand on danse Lunac samedi 4 juillet 2026.

Lunac

Présentation du livre La vie est belle quand on danse

361 chemin du paginet Lunac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Séance de dédicace, verre de l’amitié et vente sur place 10€ !

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361 chemin du paginet Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 41 08

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English :

Book signing, a toast to friendship, and on-site sale for 10? !

L’événement Présentation du livre La vie est belle quand on danse Lunac a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)