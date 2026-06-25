Présentation du livre La vie est belle quand on danse Lunac
Présentation du livre La vie est belle quand on danse Lunac samedi 4 juillet 2026.
Lunac
Présentation du livre La vie est belle quand on danse
361 chemin du paginet Lunac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Séance de dédicace, verre de l’amitié et vente sur place 10€ !
.
361 chemin du paginet Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 41 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Book signing, a toast to friendship, and on-site sale for 10? !
L’événement Présentation du livre La vie est belle quand on danse Lunac a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)