UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Présentation du livre La vie est belle quand on danse Lunac

Présentation du livre La vie est belle quand on danse Lunac

Présentation du livre La vie est belle quand on danse Lunac samedi 4 juillet 2026.

Adresse
361 chemin du paginet
Ville
12270 Lunac
Département
Aveyron
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif

Lunac

Présentation du livre La vie est belle quand on danse

361 chemin du paginet Lunac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Séance de dédicace, verre de l’amitié et vente sur place 10€ !
  .

361 chemin du paginet Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 41 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book signing, a toast to friendship, and on-site sale for 10? !

L’événement Présentation du livre La vie est belle quand on danse Lunac a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)