Présentation du Livre Les Contes de Zakhum de Philippe Collas Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande

Présentation du Livre Les Contes de Zakhum de Philippe Collas

Coeur de Bastide 44 rue Alsace Lorraine Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Présentation du dernier livre Les Contes de Zakhum (Contes et Légendes) de Philippe Collas à La P’tite Librairie de Coeur de Bastide à 11h.

Suivi du verre de l’amitié.

Ouvrages disponibles à la Petite Librairie de Coeur de Bastide.

Venez nombreux découvrir cet auteur! .

