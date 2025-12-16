Présentation du Livre Les Contes de Zakhum de Philippe Collas Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande
Présentation du Livre Les Contes de Zakhum de Philippe Collas Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande samedi 10 janvier 2026.
Présentation du Livre Les Contes de Zakhum de Philippe Collas
Coeur de Bastide 44 rue Alsace Lorraine Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Présentation du dernier livre Les Contes de Zakhum (Contes et Légendes) de Philippe Collas à La P’tite Librairie de Coeur de Bastide à 11h.
Suivi du verre de l’amitié.
Ouvrages disponibles à la Petite Librairie de Coeur de Bastide.
Venez nombreux découvrir cet auteur! .
Coeur de Bastide 44 rue Alsace Lorraine Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 61 21 contact@coeurdebastide.fr
English : Présentation du Livre Les Contes de Zakhum de Philippe Collas
L’événement Présentation du Livre Les Contes de Zakhum de Philippe Collas Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-12-12 par OT du Pays Foyen