Présentation du livre « Les molotov de ma mère » d’Alberto Lubelli Prasca, en présence de l’auteur Samedi 6 juin, 17h30 Antico orto dei padri somaschi Cuneo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Présentation du livre « Les molotov de ma mère » d’Alberto Lubelli Prasca, en présence de l’auteur (entrée libre)

Deuxième rendez-vous de la revue « Scomod* Festival del pensiero libero », intitulée « Boys don’t cry » avec Alessio Maronn.

Antico orto dei padri somaschi Via Nostra Signora del Popolo, 12 Cherasco Cherasco 12062 Cuneo Piemonte 39 0172.42.7050 https://www.leterredeisavoia.it/portfolio_page/antico-orto-dei-padri-somaschi/

Rendez-vous dans le jardin 2026