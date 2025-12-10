Présentation du livre Lotto, sehaska bidaia Rue San Ignacio Ascain

Présentation du livre Lotto, sehaska bidaia

Rue San Ignacio Bibliothèque Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

La bibliothèque d’Ascain accueillera l’autrice et l’éditrice Ana Imaz et Mirentxu Ibargaray pour la présentation de leur livre pour enfants Lotto, sehaska bidaia , un livre en langue basque. La présentation sera également réalisée en basque.

Ce livre fait partie du catalogue de littérature jeunesse en basque de Haria, pensés pour encourager l’euskara dès le plus jeune âge. L’album propose non seulement texte et illustration, mais aussi un enregistrement audio de l’histoire — ce qui peut être particulièrement utile si l’adulte ne parle pas basque, pour le moment de lecture partagée en famille. L’audio est assurée par Maia Iribarne Olhagarai.

Au programme présentation du livre en basque, chants, atelier collage pour les enfants, moment d’échange convivial.

Les enfants ainsi que les parents sont conviés ! .

Rue San Ignacio Bibliothèque Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

