Présentation du livre photo Le temps d’un instant Aureille Salle de la Grand-Terre Aureille

Présentation du livre photo Le temps d’un instant Aureille

Jeudi 26 mars 2026 à 18h30. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26 18:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Rendez-vous à la Salle de la Grand-Terre à Aureille, jeudi 26 mars à 18h30, pour découvrir le livre photo Le temps d’un instant Aureille !

Organisé par la commune d’Aureille



Baptiste Jeanrot et Florian Gislier, en service civique sur la commune, ont réalisé un ouvrage photo de 220 pages sur le village d’Aureille.

Pendant 6 mois, ils sont allés, appareil photo à la main, à la rencontre de toutes celles et ceux qui font la vie culturelle, sociale et économique du village.

Les photos sont splendides et racontent une belle histoire celle d’un village et de ses habitants, qui nous font partager en images leur passion, leur travail, leur talent…



Présentation du livre-photo.

Vente de l’ouvrage sur place.

Points de vente à partir du 27 mars Mairie, Salon de coiffure Chez Carla , Boutiques L’Échoppe du Prieuré et L’Atelier des Alpilles .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Salle de la Grand-Terre in Aureille on Thursday 26 March at 6.30 pm to discover the photo book ‘Le temps d’un instant Aureille’!

L’événement Présentation du livre photo Le temps d’un instant Aureille Aureille a été mis à jour le 2026-03-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles