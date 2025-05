Présentation du livre sur le poète Amadis Jamyn – Chaource, 13 juin 2025 18:00, Chaource.

Aube

Présentation du livre sur le poète Amadis Jamyn Eglise Saint-Jean-Baptiste de Chaource Chaource Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 18:00:00

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Vendredi 13 juin CHAOURCE Présentation du livre sur le poète Amadis Jamyn. A l’église Saint-Jean-Baptiste à 18h. L’auteur du livre est Monsieur Patrick de Villepin « Le poète Amadis Jamyn (1541-1593), de la cour des Valois à Chaource ». Inauguration d’une plaque à la mémoire d’Amadis Jamyn. Organisé par Guy Cure, président d’Etude et valorisation du patrimoine chaourçois et le conseil d’administration et Florent Hurpeau, maire de Chaource et le conseil municipal. evpc10120@gmail.com .

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Chaource

Chaource 10210 Aube Grand Est evpc10120@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Présentation du livre sur le poète Amadis Jamyn Chaource a été mis à jour le 2025-05-15 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance