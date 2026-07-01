Présentation du livre Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian Saint-Étienne-de-Baïgorry
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Étienne-de-Baïgorry
Informations pratiques
Saint-Étienne-de-Baïgorry
Présentation du livre Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian
Mairie Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Présentation suivie d’un moment d’échange avec les auteurs Markel Arriolabengoa eta Jakoba Errekondo.
Aurkezpena egin eta gero, Markel Arriolabengoa eta Jakoba Errekondo egileekin solasaldia segitzeko aukera izanen da. .
Mairie Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 40 80
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English : Présentation du livre Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian
L’événement Présentation du livre Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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