Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Présentation du livre Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian

Mairie Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Présentation suivie d’un moment d’échange avec les auteurs Markel Arriolabengoa eta Jakoba Errekondo.

Aurkezpena egin eta gero, Markel Arriolabengoa eta Jakoba Errekondo egileekin solasaldia segitzeko aukera izanen da. .

Mairie Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 40 80

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English : Présentation du livre Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian

L’événement Présentation du livre Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque