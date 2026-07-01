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Présentation du livre  Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian  Saint-Étienne-de-Baïgorry

jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Étienne-de-Baïgorry

Présentation du livre  Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian  Saint-Étienne-de-Baïgorry

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Mairie
Ville
64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Présentation du livre  Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian 

Mairie Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Présentation suivie d’un moment d’échange avec les auteurs Markel Arriolabengoa eta Jakoba Errekondo.
Aurkezpena egin eta gero, Markel Arriolabengoa eta Jakoba Errekondo egileekin solasaldia segitzeko aukera izanen da.   .

Mairie Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 40 80 

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English : Présentation du livre  Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian 

L’événement Présentation du livre  Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian  Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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