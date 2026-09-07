Présentation du manuscrit de 1409 dit du Duc Jean de Berry, Médiathèque Paul Eluard, Vierzon

Informations pratiques

Présentation du manuscrit de 1409 dit du Duc Jean de Berry Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Paul Eluard Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le plus ancien et le plus précieux document conservé par la médiathèque de Vierzon vous dévoile ses secrets. Ce remarquable missel enluminé de 1409 témoigne du raffinement de l’art du livre au temps du duc Jean de Berry. Venez découvrir les dernières avancées des recherches à son sujet.

Médiathèque Paul Eluard 10 rue du Général de Gaulle, 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 75 48 48. »}]

Le plus ancien et le plus précieux document conservé par la médiathèque de Vierzon vous dévoile ses secrets.

©Ville de Vierzon