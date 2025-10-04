Présentation du métier d’apicultrice + dégustation de miel Bibliothèque de Saint Béron Saint-Béron

À la découverte du métier d’apicultrice

Avec L’Abeille-Étoile, partez à la rencontre du monde fascinant des abeilles. Lors de cette présentation accessible à toutes et tous, une apicultrice partagera son quotidien, son savoir-faire et les secrets de la ruche. L’animation se clôturera par une dégustation de miels pour éveiller les papilles et découvrir les saveurs uniques du travail des abeilles.

Bibliothèque de Saint Béron saint béron Saint-Béron 73520 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

