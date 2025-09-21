Présentation du métier de cordonnier avec M. Mayeux Maison de la chaussure Lillers

Présentation du métier de cordonnier avec M. Mayeux Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison de la chaussure Pas-de-Calais

Informations via le service culturel de la Ville de Lillers : 03.21.54.72.78

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez de la présence de la Cordonnerie Mayeux, qui vous parleront des nouvelles techniques de réparation de vos souliers, de vos grolles ! Ils peuvent avoir une seconde vie !

Maison de la chaussure Place du Capitaine Ansart – 62190 Lillers Lillers 62190 Pas-de-Calais Hauts-de-France La Maison de la chaussure rappelle que Lillers a été, avant la guerre 39-45, un des plus importants centres nationaux de fabrication de chaussures. Économiquement, Lillers connaît le plein emploi grâce à cette industrie. Mais la guerre vient briser un vieux rêve : le marché de l’exportation impitoyable ne permet plus de concurrencer le marché étranger. Limitée à la chaussure utilitaire, l’industrie de la chaussure décroît. La dernière usine ferme ses portes en 1996. Aujourd’hui, ce sont les souvenirs d’une période faste qui sont rassemblés dans cette maison de la chaussure.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Lillers