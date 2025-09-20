Présentation du mur des cartes Service historique de la Défense Vincennes

Présentation du mur des cartes Service historique de la Défense Vincennes samedi 20 septembre 2025.

Présentation du mur des cartes 20 et 21 septembre Service historique de la Défense Val-de-Marne

Inscription sur place. Visite limitée à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Explorations, voyages, découvertes, renseignements… sont des termes qui fascinent et font rêver. Les fonds cartographiques du SHD regorgent de ces trésors.

Mais comment les documents d’Etat qui content et racontent la construction du monde sont-ils conservés et entretenus ?

Cette visite va vous entraîner dans les coulisses d’un magasin d’archives : vous découvrirez la restauration et la conservation d’un mobilier singulier contenant un exceptionnel fonds cartographique. Entre cartes anciennes et modernité des matériaux usités, vous serez témoins du discret et intense travail d’agents reliant notre passé à vos générations futures !

Service historique de la Défense Château de Vincennes – Avenue de Paris 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr Service d’archives, bibliothèque, symbolique militaire, enseignement et recherche du Ministère des Armées

Journées européennes du patrimoine 2025

Service historique de La Défense