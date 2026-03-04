Présentation du nouveau livre de Lydie Salvayre « Autoportrait A L’encre Noire » avec le journaliste Guillaume Delacroix qui discutera avec l’auteure Mercredi 11 mars, 18h30 Llibreria Jaimes – Llibreria francesa de Barccelona Barcelona

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T18:30:00+01:00 – 2026-03-11T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T18:30:00+01:00 – 2026-03-11T20:00:00+01:00

Un autoportrait clairvoyant, où la littérature paraît comme le seul pays qui compte. Sensibilité, générosité, drôlerie nourrissent le baromètre intérieur d’une de nos plus grandes romancières contemporaines.

J’écris parce que je ne sais pas parler. De cela, je suis sûre. Ou peut-être que Lydie Salvayre ne peut pas parler. Dans cet autoportrait qui joue avec le genre, elle interroge son goût de la solitude et les racines de son allergie aux codes sociaux. Sensibilité, générosité, drôlerie nourrissent le baromètre intérieur d’une de nos plus grandes romancières. Et derrière son humour canaille, elle dessine les paysages du seul pays qui compte à ses yeux, celui de la littérature.

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Salvayre autobiographie

