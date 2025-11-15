Présentation du nouveau site internet Rion-des-Landes

Présentation du nouveau site internet

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Monsieur le Maire, Monsieur le Maire délégué et les membres du conseil municipal, vous invite à découvrir le nouveau site internet de la commune. Durant cette présentation, vous pourrez aussi découvrir les photos retenue dans le cadre de l’appel à contribution.

Monsieur le Maire, Monsieur le Maire délégué et les membres du conseil municipal, vous invite à découvrir le nouveau site internet de la commune. Durant cette présentation, vous pourrez aussi découvrir les photos retenue dans le cadre de l’appel à contribution. .

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

English :

Monsieur le Maire, Monsieur le Maire délégué and members of the municipal council invite you to discover the commune’s new website. During the presentation, you’ll also be able to view the photos selected in response to the call for entries.

German : Présentation du nouveau site internet

Der Bürgermeister, der stellvertretende Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats laden Sie ein, die neue Internetseite der Gemeinde zu entdecken. Während dieser Präsentation werden Sie auch die Fotos sehen können, die im Rahmen des Aufrufs zur Einreichung von Beiträgen ausgewählt wurden.

Italiano :

Il Sindaco, il Vicesindaco e i membri del Consiglio comunale vi invitano a scoprire il nuovo sito web del Comune. Durante questa presentazione, potrete anche vedere le foto selezionate nell’ambito del bando di concorso.

Espanol : Présentation du nouveau site internet

El Alcalde, el Teniente de Alcalde y los miembros del Consejo Municipal le invitan a descubrir el nuevo sitio web de la comuna. Durante esta presentación, también podrán ver las fotos seleccionadas en el marco de la convocatoria de contribuciones.

L’événement Présentation du nouveau site internet Rion-des-Landes a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Tartas