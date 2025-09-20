Présentation du Patrimoine du Théâtre de la chaudronnerie Théâtre de la Chaudronnerie La Ciotat

Présentation du Patrimoine du Théâtre de la chaudronnerie Samedi 20 septembre, 10h00, 11h30, 14h00 Théâtre de la Chaudronnerie Bouches-du-Rhône

Visite d’une heure, uniquement sur inscription, groupe de 50 personnes

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Anciennes forges navales des Chantiers Navals de La Ciotat réhabilitées en théâtre. Présentation du Patrimoine de la chaudronnerie en tant que Patrimoine de la Ville, visite guidée et interactive du théâtre, des loges: le grill, les coulisses, les anecdotes….

Théâtre de la Chaudronnerie 19 Impasse Jeff Musso, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442707360 http://www.lachaudronnerie-laciotat.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.lachaudronnerie-laciotat.com »}] Ancien bâtiment des chantiers navals, La Chaudronnerie est aujourd’hui bien plus qu’une salle de spectacles, c’est un lieu ouvert sur la ville et sur la vie. Vous y êtes tous les bienvenus, en famille ou entre amis, en semaine ou le week-end, pour découvrir, partager, vous émerveiller, rire et pleurer.

