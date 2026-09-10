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Présentation du Phare du Grouin du Cou, Phare du Grouin du Cou, La Tranche-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Phare du Grouin du Cou · La Tranche-sur-Mer

Présentation du Phare du Grouin du Cou, Phare du Grouin du Cou, La Tranche-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Phare du Grouin du Cou
Adresse
rue du Phare 85360 La Tranche sur Mer
Ville
85360 La Tranche-sur-Mer
Département
Vendée

Présentation du Phare du Grouin du Cou 19 et 20 septembre Phare du Grouin du Cou Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La présentation abordera les aspects géographiques, historiques, économiques, sociologiques et culturels liés au phare de La Tranche sur Mer.
La montée dans le phare n’est pas possible dans cette visite.

Phare du Grouin du Cou rue du Phare 85360 La Tranche sur Mer La Tranche-sur-Mer 85360 La Terrière Vendée Pays de la Loire
La présentation abordera les aspects géographiques, historiques, économiques, sociologiques et culturels liés au phare de La Tranche sur Mer.

©Océan Photo

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