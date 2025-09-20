Présentation du portail Ancrage Médiathèque Albert Camus – Antibes Antibes

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La bibliothèque numérique patrimoniale de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis Ce portail, élaboré par le réseau des médiathèques, présente des documents emblématiques du patrimoine antibois et local. Rencontrez l’équipe projet et toutes les richesses de ce patrimoine dévoilé !

Médiathèque Albert Camus – Antibes 19 bis bd chancel 06600 antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 19 75 80 https://www.ma-mediatheque.net/

